بلدي بني وليد ينفي احتراق مقره

نفى المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، ما تداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حريق تعرض له مقر المجلس.
وأوضح المجلس في بيان، أن البلدية مستمرة في عملها الاعتيادي، وأشار إلى اندلاع النيران بالقرب من المقر الإداري؛ نتيجة حرق قمامة.
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