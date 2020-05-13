مجلس الدولة يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 11:30 مساء
خالد المشري (وسط) خلال ترأسه اجتماع لرؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة، 13 مايو 2020. (مجلس الدولة)

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء اللجان بالمجلس؛ مستجدات الوضع الصحي في البلاد، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة بشأن مجابهة جائحة «كورونا المستجد».

وتطرق الاجتماع إلى بحث التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس الأعلى للدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة الإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة «كورونا»، بحثت في 1 مايو الجاري مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، ومنسقة الطوارئ بالمنظمة، الدكتورة فتحية الشامخ، خطة المنظمة من حيث الدعم الفني كالتدريب والدعم اللوجستي لمواجهة جائحة «كورونا» في ليبيا.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الحرب على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطن، إلى جانب تقييم النظام الصحي الحالي وإعادة بنائه، خصوصا في ضوء ظهور قصور في المنظومة الصحية الليبية.

خالد المشري (وسط) خلال ترأسه اجتماع لرؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة، 13 مايو 2020. (مجلس الدولة)
خالد المشري (وسط) خلال ترأسه اجتماع لرؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة، 13 مايو 2020. (مجلس الدولة)
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