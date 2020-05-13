بلدي غريان يتسلم تجهيزات طبية للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 10:30 مساء
مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تلسمها المجلس البلدي غريان، 13 مايو 2020. (المجلس البلدي غريان)

تسلم المجلس البلدي غريان، اليوم الأربعاء، بعض التجهيزات الطبية الوقائية من المؤسسة الوطنية للنفط ضمن المساعي لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتشمل الشحنة أقنعة ونظارات وقائية وملابس حماية مختلفة الأنواع ومحاليل تطهير ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية الواقية من الإصابة بالفيروس، وذلك حسب تصريح لرئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان، صلاح بركات، منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا مؤسسة النفط تسلم «البريقة» مواد تعقيم «كورونا»

وأشار بركات إلى أن اللوازم والتجهيزات الطبية المستلمة من مؤسسة النفط مخصصة لمساعدة الأطباء والممرضين على التعامل مع جائحة «كورونا»، وتأتي ضمن مشاريع المؤسسة للتنمية المستدامة.

وباشرت المؤسسة الوطنية للنفط إرسال عدد كبير من شحنات ومستلزمات طبية تتعلق بمكافحة وباء «كورونا المستجد» بمختلف المواقع التابعة لها، وللمناطق المجاورة لعملياتها، منذ بداية انتشاره بمختلف دول العالم. والأحد الماضي، أعلنت المؤسسة تسليم شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي حصتها من مواد تعقيم لمكافحة «كورونا».

مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تلسمها المجلس البلدي غريان، 13 مايو 2020. (المجلس البلدي غريان)
مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تلسمها المجلس البلدي غريان، 13 مايو 2020. (المجلس البلدي غريان)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات طبية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل حسين مازق أحد رجال قيام الدولة الليبية
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد يحذر من «موجة الحر» غرب البلاد