خلو نزلاء 4 مقار للحجر الصحي بالبيضاء من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 09:59 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة خدمات الشؤون الصحية في البيضاء، اليوم الأربعاء، خلو نزلاء أربعة مقار للحجر الصحي بالمدينة، كانوا قد قدموا من جمهورية مصر العربية، من فيروس «كورونا المستجد».

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن فرق الرصد التابعة له كشفت على جميع النزلاء العائدين من مصر والمحجورين في فنادق «الهديل» و«مرحبا» و«الجبل» و«برقة»، وذلك بعد انتهاء فترة حجرهم، وظهرت نتائج جميع التحاليل سالبة.

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وأشار البيان إلى أن «الحالة الصحية لكل النزلاء كانت ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد»، لافتًا إلى تسليمهم شهادات خلو من الفيروس؛ لكي يعودوا لمنازلهم وحياتهم الطبيعية.

يشار إلى أن فرقًا طبية تابعة لمستشفى الثورة المركز التعليمي في البيضاء أجرت في 7 مايو الجاري فحوصات طبية للمواطنين العائدين من مصر ويخضعون للحجر الصحي الإجبار بفنادق المدينة.

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية البيضاء)
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