افتتاح مختبر معملي بمركز مكافحة الأمراض في مصراتة قريبا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة لافتتاح مختبر لفحص العينات المعملية مثل عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عملية الافتتاح الرسمي للمختبر تعتمد على الانتهاء من معايرة نتائج العينات الصادرة بنتائج المختبر المرجعي التابع له بطرابلس.

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وتتم عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث المنشأ بمختبر مرجعي. ويأتي افتتاح المختبر الجديد بهدف رفع قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

ومنذ تفشي فيروس «كورونا» في البلاد أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحصًا مختبريًا لـ4285 عينة، ولم يتم تسجيل سوى 64 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 28 حالة، إضافة إلى ثلاث وفيات جراء الإصابة بالفيروس.