«تعليم الوفاق»: العودة التدريجية للمدارس في 13 يونيو القادم لطلاب الشهادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 09:01 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وكيل وازرة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، إن الوزارة ستعلن مساء غد الجمعة الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس، والتي ستنطلق في 13 يونيو القادم من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم، والتي ستستمر لمدة شهرين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح جمعة بعد أن ردت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بالموافقة على مقترح الوزارة بشأن العودة التدريجية لطلبة الشهادات إلى المدارس، بناء على مقترح قدمه وكيل الوزارة عادل جمعة للجنة في 2 مايو الجاري.

وقال جمعة إن هذه الخطوة تأتي بعد الموافقة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على مقترح الوزارة التفصيلي والمحال للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، مؤكدا أن «البداية المتأخرة للعام الدراسي والحرب التي تشن على العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ المقررات الدراسية، والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%».

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وأوضح جمعه أنه وفقا لذلك «فإن اتخاذ قرار الترحيل أو حساب متوسط الفترتين يتعذر تنفيذه الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعداد خطة للعودة المدرسية سيعلن عنها وزير التعليم مساء الغد الخميس»، كما أكد أن الوزارة «ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري».

وأضاف جمعة أن وزير التعليم «شكل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة للعودة المدرسية»، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر ومتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والحرص على استكمال العام الدراسي في ظروف صحية ملائمة.

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