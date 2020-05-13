وصول 1960 أسطوانة غاز إلى بني وليد

شاحنة تحمل أسطوانات غاز الطهي. (الإنترنت)

أعلنت لجنة توزيع الوقود والغاز بمدينة بني وليد، عن وصول 1960 أسطوانة غاز إلى أحد المستودعات العاملة بالمدينة قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح عضو لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد، علي البنداق لـ«بوابة الوسط»، أن عملية التوزيع ستجري مساء اليوم الأربعاء، مطالبا المواطنين بتقديم شكاوى في حال حدوث أي خروقات خلال عملية التوزيع.

وذكر البنداق أن تأخر وصول شحنات الوقود إلى مدينة بني وليد يعود لسوء الأوضاع الأمنية في الطريق بين المنطقة الشرقية وبني وليد.

يشار إلى أن مستودعات مدينة بني وليد تعاني نقصا كبيرا في أسطوانات غاز الطهي مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة الواحدة إلى 150 دينارا في السوق السوداء.