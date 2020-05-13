ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 03:10 مساء
ثلاثة عناصر ضمن تشكيل عصابي في بنغازي، 13 مايو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

تمكن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة سيدي اخريبيش.

وتلقى القسم شكاوى عدة بشأن وقوع سرقات للسيارات في المنطقة، ليوجه حملة أمنية مكبرة لها أمس الثلاثاء، والتي تمكنت بعد جمع المعلومات من التعرف على أفراد التشكيل، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأعدت القوة الأمنية كمينا للمتهمين، وضبطتهم متلبسين خلال تنفيذهم عملية سرقة، وبالانتقال بهم للقسم، اعترفوا بما نسب إليهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة العامة.

وأمس الثلاثاء، قبض أفراد قسم البحث الجنائي في بنغازي على ثلاثة أشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة، إذ اعترف أحدهم بممارسة أعمال السحر، وقال الشخصان الآخران إنهما يقومان بالدعاية له، ويقولان للناس إنه شيخ ويجلب الرزق ويعالج العقم وأمراض السرطان والوباء الكبدي واستعجال الجواز وجلب الحبيب وموافقة الأهل على الزواج، وذلك بواسطة طلاسم بها أسماء نساء ومواليد الأشخاص، وأفادا بأنهما شريكان بهذه الأعمال.

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