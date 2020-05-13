باشاغا يبحث مع وفد إيطالي ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 02:30 مساء
لقاء باشاغا مع وفد مكتب المجلس الرئاسي الإيطالي، 13 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس الرئاسي الإيطالي ملف الهجرة غير الشرعية، خلال لقاء في العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الأمنيين، إذ أشار باشاغا إلى ضرورة الاهتمام بملف الهجرة غير الشرعية، باعتباره من الملفات المهمة التي تواجه البلاد، خصوصًا في الظروف الحالية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار خلال اللقاء إلى الاتفاقات المبرمة بين البلدين بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها باعتبارها ظاهرة ومشكلة تهدد الأمن القومي للدول المتضررة منها، كما استمع إلى شروح وافية من الوفد الإيطالي حول آخر مستجدات الملف وآلية التعاون بين البلدين في هذا الخصوص.

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من جانبه، أوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العميد المبروك عبدالحفيظ، أن مراكز إيواء المهاجرين تحتاج إلى دعم مادي ولوجستي، مع ضرورة أن تكون هذه المراكز خارج مخططات المدن السكنية.

يأتي هذا الاجتماع بعد اللقاء الذي جمع باشاغا أمس الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات مسألة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على استقرار البلدين، إضافة إلى تطورات «حرب العاصمة».

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