مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 01:50 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية قوية، اليوم الأربعاء، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين، كما أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل طرابلس.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين نصف المتر ومترين.
- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الغبار العالق بالجو.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الريح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز مترا، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من الجبل حتى طبرق؛ لاحتمالية حدوث ضباب هذه الليلة والصباح الباكر.

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