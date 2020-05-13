توزيع مساعدات على 340 مهاجرا في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 01:23 مساء
أفراد بمفوضية اللاجئين يوزعون مساعدات على مهاجرين في جنزور، 13 مايو 2020، (مكتب المفوضية في ليبيا)

وزع أفراد بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، مساعدات عاجلة على 340 مهاجرا في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

ووفرت منظمة يونيسف تلك المساعدات للمهاجرين، وكثير منهم سودانيون وسوريون، وتشمل سلال طعام ومستلزمات نظافة وأقراص تنقية المياه، حسب بيان مكتبة مفوضية اللاجئين في ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتابع منسق بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، عملية التوزيع إلى جانب رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان كافالييري، واستمع إلى اللاجئين حول بعض التحديات اليومية التي يواجهونها.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت المفوضية توزيع مساعدات على 100 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في ظروف مكتظة مع عدم كفاية المياه والصرف الصحي، في طرابلس.

ووضعت المنظمة طوال شهر رمضان خطة لتوزيع المساعدات على المهاجرين غير الشرعيين، إذ وصلت في الأسبوع الأول، إلى نحو 500 شخص، بينما الهدف هو الوصول إلى أربعة آلاف شخص طوال الشهر، حسب بيان سابق.

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