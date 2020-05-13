أحوال الطقس اليوم: موجة حر غربا.. واستقرار الأجواء في باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 12:22 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق غرب البلاد إلى موجة حر، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 30 و45 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و45 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الساحل من مصراتة إلى سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية على الساحل وبين 37 و40 درجة مئوية على الداوخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرار القصوى بين 37 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

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