إجراء عمليات صيانة للشبكة الكهربائية في طرابلس والجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 11:58 صباحا
صيانة إحدى الوحدات الكهربائية في الشارع الغربي بطرابلس، 12 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة للشبكة في العاصمة طرابلس والجفارة.

ونفذت فرقة المناوبة التابعة لمكتب التشغيل والصيانة السريعة الشارع الغربي بطرابلس، أمس الثلاثاء، أعمالا شملت استبدال مفتاح كهربائي في إحدى الوحدات، وصيانة كابل كهرباء ضغط منخفض، حسب بيان إدارة الإعلام بالشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وركبت الفرقة وصلتي ضغط منخفض وربط الكابل على محطة خليفة بن منصور، كما تضمنت أعمال الصيانة استبدال مفتاحي كهرباء في أحد صناديق التوزيع، تعرضا للسقوط في وقت سابق من قبل فرقة المناوبة التابعة لمكتب التشغيل والصيانة السريعة السياحية.

وفي حين قامت فرقة الصيانة بقسم صيانة الجهد المتوسط الجفارة بأعمال صيانة لخط 11 ك ف، وتمكنت من إتمام عمل وصلة ورأس كابل، وقد استمر العمل لساعات طويلة.

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