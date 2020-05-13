خروج المجموعة الثانية من المواطنين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 12:58 صباحا
خروج مواطنين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي في بنغازي, 11 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا بنغازى، عن خروج المجموعة الثانية من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإثنين، بعدما اكملوا المدة المقررة وهي 14 يومأ.

وبحسب بيان للغرفة الإثنين، فإن المواطنين البالغ عددهم 15 شخصا من بلديات البيضاء والمرج والكفرة وبنغازي، هم أول مجموعة تكمل مدة الحجر بموقع راس المنقار.

وأكدت الغرفة إجراء تحاليل «بي سي أر» على جميع أفراد المجموعة للكشف على فيروس كورنا (كوفيد-19)، وكانت جميع نتائجهم سالبة.

وبحسب البيان، حضر خروج المجموعة مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، ناصر مختار الكاديكي، ورئيس موقع الحجر الصحي راس المنقار، العميد على عبد القادر، ومشرفو نقطة المراقبة الصحية بموقع الحجر الصحي رأس المنقار التابعة للغرفة.

فيما قدمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي والغرفة المركزية التابعة لها، الشكر لمواطنين لحسن تعاونهم والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطة الصحية خلال مدة الحجر.

 

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