بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 10:15 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (الإنترنت)

كرر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دفاعه عن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى أن اعتراضات مالطا لا تزال تمنع إطلاق العملية بالكامل.

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد، الذي عقد عبر دائرة فيديو مغلقة، ونقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد بوريل في تصريحاته أن عملية «إيريني» التي بدأت مهامها منذ أيام لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا «لا تستهدف أي طرف ليبي»، ولكنها «تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا»، مشيرا إلى أنه تحدث قبل أيام مع المسؤولين الليبيين لـ«إفهامهم بأن إيريني لا تستهدف أي طرف».

وبدأت عملية «إيريني» الأوروبية منذ الرابع من مايو الجاري بمشاركة ثلاث سفن أسهمت بها فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي واحد وثلاث طائرات دورية مباشرة من ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا، ونفس عدد السفن والطائرات للدعم المرتبط، لكنها تواجه اعتراضات من مالطا.

الاعتراضات المالطية تمنع إطلاق عمل «إيريني» بالكامل
وأقر بوريل بأن الاعتراضات المالطية «لا تزال تقف حجر عثرة أمام عملية إيريني وتمنعها من إطلاق عملها بالكامل، رغم أنها انطلقت فعلاً بإمكانات محدودة من فرنسا ولوكسمبورغ»، مؤكدا أن العملية «تصب في مصلحة مالطا»، و«ستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا ما سيؤدي إلى درء موجات المهاجرين مستقبلاً».

ولا تزال مالطا تعترض على موازنة «إيريني» وتعرقل تعيين قائد عام لها، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

بوريل يعرب عن قلقه من دور تركيا وغيرها في ليبيا
أما حول الدور التركي في الصراع الليبي، فقد أعرب بوريل عن قلقه تجاه الأدوار الخارجية في هذا النزاع ومنها دور أنقرة، وقال: «نعم أنا قلق من دور تركيا وغيرها».

اقرأ أيضا:
◾ قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
◾ مالطا تستخدم حق النقض ضد «إيريني»

وقال قائد عملية «إيريني»، الأدميرال الإيطالي فابيو أغوستيني، في مقابلة صحفية، الاثنين، إن هناك «20 دولة مشاركة في العملية بالأفراد والمعدات»، مؤكدا أن العلمية ستعمل بطريقة «متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة».

وأبلغت مالطا قبل أيام لجنة أثينا الخاصة بأنها ستستخدم حق النقض ضد القرارات المتعلقة بعملية «إيريني» البحرية، ومنها إجراءات الإنفاق لإنزال المهاجرين في موانئها. كما أبلغت رسميا المفوضية الأوروبية، بأنها لن تلتزم بعد الآن بأي عمليات عسكرية ضمن المهمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة