رئيس مجلس النواب الإيطالي يصف السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ«الخاطئة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 10:01 مساء
رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو. (أكي)

يرى رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، أن السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية «خاطئة».

وقال فيكو، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية بثتها أمس، «تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ» بذلك.

وأضاف رئيس مجلس النواب، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم «من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد.. كان مؤتمر برلين خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد»، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

وشدد على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها هي «أنه لا ينبغي لأية جهة، تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع.. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة