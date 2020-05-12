صندوق التضامن ببني وليد يودع معاشات يناير بالمصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 12 مايو 2020, 09:36 مساء
شعار صندوق التضامن فرع سوف الجين ببني وليد. (الإنترنت)

أكد مدير الهيئة العامة لصندوق التضامن في بني وليد، عبدالحميد المنير، إيداع المعاشات الأساسية عن شهر يناير الماضي بكافة المصارف لكافة المستفيدين من خدمات الصندوق بالمدينة.

وذكر المنير لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن إدارة صندوق التضامن ستشرع في إيداع معاشات شهري فبراير ومارس بالمصارف خلال اليومين القادمين إضافة إلى مرتبات الموظفين العاملين بالصندوق عن الأشهر الأربعة (يناير وفبراير ومارس وأبريل) بكافة المصارف بالمدينة.

وأضاف المنير أن إدارة الصندوق تتأسف لأصحاب المعاشات الأساسية عن هذا التأخير «الخارج عن إرادة صندوق التضامن» خاصة مع ارتفاع الأسعار التي تشهده مدينة بني وليد هذه الأيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة