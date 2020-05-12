توزيع مساعدات غذائية على أسر محدودة الدخل ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 12 مايو 2020, 08:54 مساء
متطوعون من الهلال الأحمر ببني وليد أثناء توزيع المساعدات. (الإنترنت)

وزعت جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، اليوم الثلاثاء، مساعدات غذائية واحتياجات أساسية على عدد من الأسر ذات الدخل المحدود في المدينة، ضمن حملة خيرية بدأتها الجمعية.

وأوضح العضو المشرف على الحملة، خالد عبدالرحمن، أن توزيع المساعدات جرى بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بالمدينة من أجل رفع المعاناة على الأسر محدود الدخل في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وذكر عبدالرحمن أن المساعدات اشتملت على سلال غذائية تحتوي على سكر وشاي ودقيق وأرز وزيت وطماطم وحليب الأطفال والحفاضات الخاصة بالأطفال.

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