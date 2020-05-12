تأجيل توزيع أسطوانات غاز الطهي المخصصة لمدينة بن جواد

شحنة غاز طهي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي خليج السدرة تأجيل توزيع أسطوانات غاز الطهي المخصصة لمدينة بن جواد، وذالك لأسباب فنية.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، فإن التأجيل جاء بناء على ما جاء في طي كتاب شركة البريقة لتسويق النفط، فيما لفت البيان إلى أن التوزيع سيكون يوم الجمعة القادم بدلا عن يوم غد.

تحديد آلية لتوزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية خليج السدرة

وفي 4 مايو الحالي، حدد المركز البلدي خليج السدرة آلية لتوزيع الوقود وغاز الطهي على الأسر والمخابز وقوارب الصيد والشاحنات العابرة.

وأوضح المجلس أنه تم الاتفاق على تخصيص كمية من وقود الديزل النافتة للمجلس التسييري بكل محطة وقود وقدرها خمسة آلاف لتر، تشمل 250 لترا أسبوعيا لكل مخبز، على ألا تتجاوز الحصة ألف لتر شهريا، كما تشمل 60 لترا أسبوعيا لكل قارب صيد، و500 لتر لجميع الشاحنات العابرة، والتي لا يشملها كتاب رئيس المجلس التسييري.