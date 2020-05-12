وكيل «تعليم الوفاق» يبحث أوضاع الطلبة الموفدين في 5 دول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 08:15 مساء
اجتماع افتراضي لوكيل وزارة التعليم مع الملحقين التعليميين في خمس دول, 12 مايو 2020. (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، صباح اليوم الثلاثاء، أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين في دول جنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وأٔلمانيا وصربيا، من خلال اجتماع افتراضي مع الملحقين الأكاديميين في هذه الدول.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع شارك فيه مديرو إدارات التخطيط والملحقيات وشؤون الموفدين والشؤون الإدارية والمالية ونائب مدير إدارة الملحقيات ورئيس قسم التفويضات المالية.

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وأوضح البيان أن اللقاء خصص لمتابعة أوضاع الطلبة في ظل جائحة كورونا، وكذلك الاستماع للصعوبات والمشاكل التي تواجههم في أداء مهامهم، واطمأن الوكيل خلال اللقاء على سير الأمور بشكل إيجابي، فيما تم تكليف الملحقيات بحصر الطلبة الذين انتهى عليهم الصرف ولم يستطيعوا الرجوع للبلاد من أجل وضع حلول لهم.

اجتماع افتراضي لوكيل وزارة التعليم مع الملحقين التعليميين في خمس دول, 12 مايو 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع افتراضي لوكيل وزارة التعليم مع الملحقين التعليميين في خمس دول, 12 مايو 2020. (تعليم الوفاق)
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