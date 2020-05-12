وكيل «تعليم الوفاق» يبحث أوضاع الطلبة الموفدين في 5 دول

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، صباح اليوم الثلاثاء، أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين في دول جنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وأٔلمانيا وصربيا، من خلال اجتماع افتراضي مع الملحقين الأكاديميين في هذه الدول.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع شارك فيه مديرو إدارات التخطيط والملحقيات وشؤون الموفدين والشؤون الإدارية والمالية ونائب مدير إدارة الملحقيات ورئيس قسم التفويضات المالية.
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وأوضح البيان أن اللقاء خصص لمتابعة أوضاع الطلبة في ظل جائحة كورونا، وكذلك الاستماع للصعوبات والمشاكل التي تواجههم في أداء مهامهم، واطمأن الوكيل خلال اللقاء على سير الأمور بشكل إيجابي، فيما تم تكليف الملحقيات بحصر الطلبة الذين انتهى عليهم الصرف ولم يستطيعوا الرجوع للبلاد من أجل وضع حلول لهم.