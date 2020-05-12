برنامج توعوي للعاملين بالنظافة وتحضير الطعام بمقر للحجر الصحي في بنغازي

فعاليات البرنامج التوعوي بموقع الحجر الصحي رأس المنقار، 12 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة وباء كورونا بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في بنغازى، اليوم الثلاثاء، بدء برنامج توعوي يستهدف العاملين بمجال تحضير الطعام والنظافة بموقع الحجر الصحي رأس المنقار.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن فريق التوعية والتثقيف الصحي الملقب بـ«الفريق الطائر» والمكلف من الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة «كورونا» بنغازى بدأ أمس، الإثنين، البرامج التوعوية، التي هدفت إلى عدم نقل عدوى «كورونا».

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وتضمن البرنامج محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19»، وعن الطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية، والاشتراطات الصحية في إعداد وتحضير وتقديم الطعام.

يشار إلى استقبال مدينة بنغازي خلال هذه الأيام دفعات من القادمين من الخارج، حيث أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في 9 مايو الجاري، تسكين جميع المواطنين العائدين من خارج البلاد في مواقع للحجر الصحي. وقد تم تخصيص عدة فنادق كمقار للحجر الصحي للعائدين من الخارج، وهي فندق تبستي وفندق الماسة وفندق الراحة وفندق بنغازي وفندق النجمة.

فعاليات البرنامج التوعوي بموقع الحجر الصحي رأس المنقار، 12 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة وباء كورونا بنغازي)

فعاليات البرنامج التوعوي بموقع الحجر الصحي رأس المنقار، 12 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة وباء كورونا بنغازي)