باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي تداعيات الهجرة و«حرب العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 03:05 مساء
باشاغا والسفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، 12 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات مسألة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على استقرار البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى حرب العاصمة طرابلس، و«ما خلفته من أضرار بشرية ومادية»، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الخميس الماضي، سقطت قذيفتان صاروخيتان بمنطقة زاوية الدهماني، قرب منزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة، ليعقب الحادث إدانة من وزارة الخارجية الإيطالية، التي أشارت إلى أن الهجوم تسبب في مقتل شخصين على الأقل، مشددة على أن هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق، وتدل على ازدراء قواعد القانون الدولي والحياة البشرية».

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