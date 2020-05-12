مسح بيئي لمكافحة الميكروبات بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 03:25 مساء
جانب من أعمال إجراء المسح البيئي بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 12 مايو 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أجرى اختصاصي مكافحة العدوى والتعقيم بالمستشفيات، الدكتور حسن العوامي، اليوم الثلاثاء، مسحا بيئيا بمستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، يشمل الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والأسرة.

وقال العوامي إن هذا المسح يقيم بشكل دقيق نوع الميكروبات في المستشفي وتلك الموجودة عند المريض بهدف تسهيل تشخيصها وعلاجها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مستشفى ابن سيناء التعليمي سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ورافق العوامي خلال إجرائه المسح، الذي انطلق في تمام العاشرة صباحًا، أخصائي طب الأطفال الدكتورة أنصار كمال، التي باشرت سحب المسوح الأنفية من الطاقم الطبي والطبي المساعد.

يشار إلى أن إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي سرت أطلقت في 2 مايو الجاري، برنامجا تدريبيا لمكافحة عدوى المستشفيات وتأهيل الكوادر الطبية بكل المؤسسات الصحية العاملة بالمدينة. ونظم البرنامج بالتنسيق مع مكتب الجودة وإدارة الخدمات الطبية، ووجهت الدعوة إلى جميع العناصر الطبية العاملة في مدينة سرت سواء بمجمع عيادات سرت أو مراكز الأسنان أو المستوصفات وغيرها.

جانب من أعمال إجراء المسح البيئي بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 12 مايو 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
جانب من أعمال إجراء المسح البيئي بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 12 مايو 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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