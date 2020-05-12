«يونيسيف» تفتتح مدرسة الزهور في عين زارة بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 01:09 مساء
جانب من مراسم افتتاح مدرسة الزهور في عين زارة، 10 مايو 2020. ( منظمة يونيسيف)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال صيانة وافتتاح مدرسة «الزهور» للتعليم الأساسي في بلدية عين زارة؛ لتوفير الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة لنحو 800 تلميذة و950 تلميذا.

وخضعت مدرسة الزهور لصيانة شاملة على مدى خمسة أشهر، وذلك بالتعاون بين «يونيسيف» ووزارة التعليم بحكومة الوفاق، بعدما تضررت فصولها ومعاملها ومكاتبها الإدارية خلال العام الماضي، جراء النزاع الجاري بالعاصمة طرابلس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة منظمة «يونيسيف» على موقع «فيسبوك».

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وكشف البيان عن تزويد تلاميذ مدرسة الزهور بالمستلزمات التعليمية المتمثلة في الحقائب والأدوات المدرسية، لافتًا إلى أن المدرسة هي واحدة من ثلاث مدارس عملت «يونيسيف» على إعادة تأهيلها هذا العام في طرابلس، حيث سيصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى نحو 3573، وتعمل المنظمة الدولية على إعادة تأهيل المدارس بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

يشار إلى أن افتتاح المدرسة أُقيم  بحضور رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق ومراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة، رشاد بشر، ومراقب التعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، ورئيس قسم مشاريع وزارة التربية، هيثم محمد، ومديرة المدرسة، نجاة الأطرش، إلى جانب مشاركة فريق من «يونيسيف».

جانب من مراسم افتتاح مدرسة الزهور في عين زارة، 10 مايو 2020. ( منظمة يونيسيف)
جانب من مراسم افتتاح مدرسة الزهور في عين زارة، 10 مايو 2020. ( منظمة يونيسيف)
جانب من مراسم افتتاح مدرسة الزهور في عين زارة، 10 مايو 2020. ( منظمة يونيسيف)
جانب من مراسم افتتاح مدرسة الزهور في عين زارة، 10 مايو 2020. ( منظمة يونيسيف)
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