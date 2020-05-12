«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل زوارة سرعتها 25 عقدة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية قوية على ساحل زوارة تصل سرعتها، اليوم الثلاثاء، إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية متوسطة إلى رديئة على ساحل مصراتة وسرت، وكذلك على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الجبل الأخض؛ لظهور الضباب في الصباح الباكر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تكون جنوبية شرقية، غدًا الأربعاء، على ساحل الخمس مصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم 25 عقدة على ساحل زوارة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

الرؤية متوسطة إلى رديئة؛ وذلك لظهور ضباب في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون شمالية شرقية، غدًا الأربعاء، على ساحل بنغازي ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل وتتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يترواح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى رديئة؛ وذلك لظهور ضباب في الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر.