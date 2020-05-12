إصلاح كابل كهرباء في الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 11:54 صباحا
جانب من إصلاح كابل في مدينة الرحيبات، 12 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إصلاح عطل كابل كهرباء في مدينة الرحيبات.

ونفذ فنيو الصيانة السريعة بدائرة توزيع كهرباء الرحيبات أعمال الصيانة للكابل 150 ضغط عالي بالمحطة الأرضية في مدخل الزملة بالمدينة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الرحيبات هي إحدى مدن الجبل الغربي، وتقع جنوب غرب العاصمة طرابلس، كما تبعد عنها بنحو 184 كيلومترا.

وفي سياق متصل، عاد التيار إلى مناطق الجفينة والبريد والحظير الجمركية وشيل غوط الرمان في تاجوراء، بعد صيانة الخط الرئيس 11 ك. ف مسافة 800 متر.

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وكلفت أعمال صيانة وإصلاح الأعطال الناجمة في أغلبها عن أعمال سرقة الأسلاك أكثر من مليون و200 ألف دينار منذ العام 2015، حسب تقرير للشركة صادر في نوفمبر من العام 2019.

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