«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ100 عينة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، سلبية نتائج تحليل فيروس «كورونا المستجد» لمئة عينة اشتباه بالفيروس، ليستقر عدد مصابي الفيروس في البلاد عند 64 حالة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 100 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من الفيروس.

وبهذا الإعلان تستقر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد عند 64 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سجلت البلاد وفاة ثلاث حالات متأثرة بإصابتها بالفيروس.