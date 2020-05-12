«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ100 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 11:17 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، سلبية نتائج تحليل فيروس «كورونا المستجد» لمئة عينة اشتباه بالفيروس، ليستقر عدد مصابي الفيروس في البلاد عند 64 حالة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 100 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من الفيروس.

وبهذا الإعلان تستقر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد عند 64 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سجلت البلاد وفاة ثلاث حالات متأثرة بإصابتها بالفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

40 عاما على انتصار البشر في معركة الجدري