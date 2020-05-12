افتتاح مركز الحجر الصحي بسبها

جانب من مراسم افتتاح مركز الحجر الصحي في سبها، 12 مايو 2020. (بلدية سبها)

أعلنت بلدية سبها، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز الحجر الصحي الخاص بوباء «كورونا المستجد»، بحضور مدير مكتب الخدمات الصحية بالمدينة، عبدالجليل عبدالله، وممثلة منظمة الصحة في المنطقة الجنوبية، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي سبها والمراكز الصحية ومركز الأورام بالمدينة.



ويقع المركز بمقر السكن الطلابي للبنات عبدالرحمن البركولي سابقًا، وتبلغ قدرته الاستيعابية 60 سريرًا منها عشرة أسرة عناية فائقة، وذلك حسب تصريحات منشورة على صفحة بلدية سبها بموقع «فيسبوك» لمدير المركز الدكتور علي السعيدي.

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ولفت السعيدي إلى اشتمال المركز على جناح مخصص للعناية وآخر لحالات المراقبة المشددة للرجال والنساء، لافتًا إلى تخصيص منطقة حمراء للمرضى، وأخرى خضراء خاصة بالعاملين، وذلك عبر وضع فواصل عزل زجاجية بينهما، بهدف تقليل الاحتكاك مع المرضى، إضافة إلى تحديد أماكن دخول وخروج للعاملين.



ووصل عدد المتطوعين بالمركز لنحو 50 عنصرًا طبيًّا، وخضع أغلبهم لتدريب خاص بمجابهة وباء «كورونا المستجد»، وذلك حسب السعيدي، الذي أشار إلى أن المركز هو ثمرة تعاون أغلب القطاعات الصحية وأولها مكتب الخدمات الصحية.

يشار إلى انتهاء عملية تجهيز مقر العزل الصحي بسبها في 5 مايو الجاري، ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي حال اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

جانب من مراسم افتتاح مركز الحجر الصحي في سبها، 12 مايو 2020. (بلدية سبها)

جانب من مراسم افتتاح مركز الحجر الصحي في سبها، 12 مايو 2020. (بلدية سبها)

جانب من مراسم افتتاح مركز الحجر الصحي في سبها، 12 مايو 2020. (بلدية سبها)