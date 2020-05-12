ترحيل 300 تونسي عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 10:41 صباحا
رجلا أمن يقفان أمام عدد من المواطنين التونسيين قبل مغادرتهم معبر رأس اجدير، 11 مايو 2020، (مباحث جوازات زوارة)

أعلن جهاز مباحث جوازات زوارة ترحيل أكثر من 300 تونسي من العالقين عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، الذي تفقد مكتب مباحث زوارة ورأس اجدير، للوقوف على الإجراءات والقرارات الصحية والأمنية الخاصة بالتعامل مع المواطنين والتونسيين العابرين من المنفذ، حسب بيان مكتب المباحث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وخلال الزيارة، بحث غريبة المعوقات التي تحول دون ترحيل المواطنين التونسيين العالقين بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، والإجراءات الممكن توفيرها من أجل تذليل الصعاب أمام عودتهم إلى بلادهم.

وأمس، أعلنت القنصلية التونسية في طرابلس، إطلاق 28 بحارا تم إيقافهم من قبل خفر السواحل الليبي، منذ 5 مايو الحالي، بعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين بمدينة الزاوية، بحضور القنصل العام توفيق القاسمي.

ولفت البيان إلى أن البحارة في صحة جيدة، وفي طريق العودة إلى بلادهم على متن مركبيهم، وسبق أن أفادت تقارير خفر السواحل الليبي بأن سبب توقيف المركبين هو اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية.

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