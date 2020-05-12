«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 10:08 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إطلاق منصة التعليم عن بعد اليوم الثلاثاء.

وتنظم الوزارة ظهر اليوم فعالية في ديوانها بالعاصمة طرابلس لتدشين المنصة، التي تختص بمرحلة التعليم العام، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأتي تلك المنصة في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية العملية التعليمية، في ظل غلق المدارس، ضمن التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري تدشين منظومة علاوة الحصة الإلكترونية، بإشراف مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وحددت الوزارة يوم 21 من مايو الجاري، موعدا نهائيا لإدخال معلمي المدارس، من مستحقي العلاوة بياناتهم بالمنظومة.

وأكد رئيس لجنة علاوة الحصة، عبدالفتاح الفاضلي، الدور الذي «ستقوم به المنظومة إلى جانب الشق المالي من خلال معرفة الهدر المدرسي المتمثل في حصص الغياب، وعددها ونسبتها في كل مدرسة ومراقبة والذي سيساعد الوزارة في معرفة هذه المعطيات».

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