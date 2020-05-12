إطلاق سراح البحارة التونسيين المحتجزين في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 01:30 صباحا
إطلاق سراح البحارة التونسيين المحتجزين في الزاوية, 11 مايو 2020. (القنصلية العامة التونسية بطرابلس)

أعلنت القنصلية التونسية في طرابلس، عن إطلاق سراح ثمانية وعشرين بحارا تم إيقافهم من قبل خفر السواحل اللّيبي، منذ 5 مايو الحالي،، وإيوائهم بميناء الزاوية.

وبحسب بيان للقنصلية الإثنين، تم الإفراج عن البحارة، بعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين بمدينة الزاوية، بحضور القنصل العام توفيق القاسمي.

ولفت البيان إلى أن البحارة في صحة جيّدة، وفي طريق العودة إلى بلادهم على متن مركبيهم.

ووجهت القنصلية الشكر للسلطات الليبية على حسن التعاون والمعاملة للبحارة التونسيين طيلة فترة بقائهم بليبيا.

وأفادت تقارير خفر السواحل الليبي بأن سبب توقيف المركبين اللذين كان على متنهما البحارة هو اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية.

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