غوتيريس: 23.9 ألف شخص استفادوا من مسح الألغام في الصابري والليثي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 10:30 مساء
لغم أرضي. (الإنترنت)

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس  أن نحو 32 ألفا و900 شخص استفادوا من عمليات المسح لخرائط الألغام والمتفجرات في مناطق الصابري والليثي ببنغازي.

وتحدث التقرير عن جهود البعثة الأممية لدى ليبيا في مساعدة السلطات والمجتمعات المحلية على التصدي للتهديد المتزايد الناجم عن أخطار المتفجرات وانتشار الأسلحة والذخيرة، وذلك  من خلال المساعدة التقنية التي تقدمها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.

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وفيما يتعلق بالألغام، أظهر التقرير الصادر عن الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، أن عمليات تطهير جرت في المناطق السكنية و11 موقعا في بنغازي، حيث استفاد منها حوالي 9 455 من السكان من إزالة أكثر من 500 قطعة من الذخائر غير المنفجرة وذخيرة الأسلحة الصغيرة.

 كما أشار إلى استفادة نحو 23 ألفا و900 شخص من المسوح غير التقنية التي أجريت في الصابري والليثي من خلال رسم خرائط تبين مواقع أخطار المتفجرات للاسترشاد بها في الأنشطة المضطلع بها مستقبلا.

وفي طرابلس، قام فريقان جديدان من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بإزالة ذخائر غیر منفجرة من مناطق جنزور وأبو سليم وطريق المطار. كما قامت بأعمال التدريب في مجال تنمية القدرات للشباب والنساء للمساعدة في التصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

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