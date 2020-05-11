غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 09:39 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي على النهوض بـ«دور حيوي في ضمان استدامة التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية».

وقال غوتيريس في تقرير صادر عن عمل البعثة الأممية خلال الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، «ينبغي عدم تبديد الزخم الناجم عن اتخاذ القرار 2510 (2020)، وتأييد استنتاجات مؤتمر برلين والعناصر الصحفية التي أعدها المجلس وصدرت في 26 مارس».

وفي 12 فبراير الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة بالغالبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وهو أول نص ملزم تبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.

اقرأ ابضا: غوتيريس يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2510

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «أود أن أذكر الدول الأعضاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر برلين، وأحثها على ألا تدخر جهدا، وأن تستخدم كل ما في جعبتها من نفوذ للمساعدة على ضمان وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مواتية لإجراء محادثات سياسية تمشيا مع القرار 2510 (2020)». ونبه إلى أن «تقديم الدعم المتماسك والقوي للعمل المتواصل الذي تقوم به الأمم المتحدة مع الأطراف والدوائر الرئيسية بشأن المسائل المعلقة أمر حيوي لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل للنزاع في ليبيا».

وفي يناير الماضي، توصل المشاركون في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية إلى التزامات بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، كذلك احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 العام 2011 وتنفيذه، فضلا عن تشكيل لجنة متابعة دولية لمخرجات المؤتمر، ولجنة عسكرية «5+5» تعمل على «بناء الإجراءات المطلوبة» لثبيت الهدنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)