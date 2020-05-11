«داخلية الوفاق» تؤكد ضرورة تقديم مقترح بآلية ترحيل المهاجرين

وكيل وزارة الداخلية مع لجنة تذليل الصعوبات في عملية ترحيل المهاجرين, 11 مايو 2020. (داخلية الوفاق)

أكد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ضرورة تقديم مقترح يوضح آلية ترحيل المهاجرين «برنامج العودة الطوعية، أو توطين في بلد ثالث، أو إعادة ترحيلهم لبلدانهم الأصلية».

وناقش الشيباني، خلال اجتماع اليوم مع اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 355/2019 بشأن تذليل كافة الصعوبات في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، سير عمل اللجنة ونتائج أعمالها، وفق بيان للوزارة اليوم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الصعوبات والعراقيل؛ التي تواجه سير العمل في ضبط وإيواء وترحيل المهاجرين، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون رقم 2010/19 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أكدت اللجنة ضرورة التنسيق مع شركات الطيران العاملة، بوضع آلية لتوفير طائرات للترحيل ومناقشة زيارة مراكز الإيواء وتسليمهم استبيانا معدا من اللجنة يشمل كافة بيانات المهاجرين، والتواصل مع جهاز حرس السواحل الليبي فيما يخص عمليات الإنقاذ من البحر والوقوف على الصعوبات التي تواجههم في نقاط الإنزال.

وكيل وزارة الداخلية مع لجنة تذليل الصعوبات في عملية ترحيل المهاجرين, 11 مايو 2020. (داخلية الوفاق)