غوتيريس: أعتزم تقديم شروط آلية رصد وقف إطلاق النار في ليبيا إلى مجلس الأمن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيربس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيربس، اليوم الاثنين، عزمه تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب عن الشروط اللازمة لإنشاء آلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار غوتيريس، في تقرير عن عمل البعثة منذ يناير الماضي قدمه إلى مجلس الأمن، إلى عزمه أيضا «تقديم توصيات مفصلة إلى المجلس بشأن الترتيبات الممكنة الوقف إطلاق النار، عندما تتفق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، وفقا للقرار 2510 (2020)».

وعبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن «خيبة الأمل لأن البوادر الإيجابية التي صدرت عن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي ردا على دعوتي إلى هدنة إنسانية في سياق الجائحة لم تترجم حتى الآن إلى وقف لإطلاق النار». لكن غوتيريس أعرب عن تفاؤله «بالمناقشات البناءة التي أجرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصياغة مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار».

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وكرر غوتيريس دعوة حكومة الوفاق والجيش الوطني إلى «قبول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدما في تنفيذه»، معربا عن «بالغ القلق لأن زيادة تصعيد العنف قد تعكس مسار التقدم الهش الذي تحقق وتزيد من تعقيد عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده في ليبيا».

وفي مارس الماضي، دعت الأمم المتحدة ودول عربية لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء «كورونا»، وهو ما قوبل بترحيب القيادة العامة السبت بالدعوة الصادرة ، وإعراب المجلس الرئاسي في بيان رسمي، «عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصا على تجنيب البلاد مزيد المآسي»، لكن هذا الترحيب لم يجد صداه على محاور القتال جنوب العاصمة، التي شهدت تصعيدًا كبيرًا بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق.