تأخر مرتبات عمال النظافة في سرت لثمانية أشهر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 11 مايو 2020, 08:14 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لاحرش، أن العاملين وموظفى الشركة ومكاتبها يعانون معاناة شديدة تتمثل في تأخر صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثمانية أشهر متواصلة.

وقال لاحرش، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت تواجه حاليا وبشكل يومي مطالب العاملين بضرورة تدبير حل عاجل لتوفير السيولة من وزارة الحكم المحلي لمخصصات الشركات الخاصة بخدمات النظافة، وتوفير مخصصاتهم المالية المتراكمة، مهددين بوقف أعمالهم.

ولفت لاحرش، إلى أن الشركة والعاملين فيها يواصلون العمل في لملمة وإزالة القمامة من مختلف الميادين والشوارع والأزقة بسرت، رغم المعاناة في تأخير مستحقاتهم.

وتحصلت الشركة خلال العام 2018، على دعم كبير تمثل في أسطول من الشاحنات المخصصة لتجميع القمامة وعددها 13 شاحنة، وأكثر من ثلاثمئة صندوق قمامة، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بإشراف بلدية سرت.

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