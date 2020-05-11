السوق الموازية في ليبيا: تراجع الدولار واستقرار اليورو والاسترليني

بعد صعودها الجماعي، أمس الأحد، استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، ماعدا العملة الأميركية التي فقدت قرشين بتراجع الدولار إلى 6.12 دينار اليوم مقابل 6.14 دينار كآخر سعر سجله أمس الأحد.

في حين استقر سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل العملة الليبية، إذ سجل اليورو 6.67 دينار والجنيه الاسترليني عند 7.55 دينار.

كذلك لم تشهد أسعار كل من العملتين التركية والتونسية تغييرات تذكر اليوم مقابل آخر سعر لهما أمس، فقد استقرت الليرة التركية 0.86 دينار واستقر الدينار التونسي عند 2.10 دينار ليبي.