باشاغا يطلع على الوضع الأمني في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 03:10 مساء
اجتماع باشاغا مع وفد من مدينة صبراتة، 11 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

اطلع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الوضع الأمني في صبراتة، خلال لقائه مدير أمن المدينة وعددًا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بها.

وتناول الوفد الوضع الخدمي في جميع القطاعات بالمدينة، وآخر المستجدات وسير الحياة اليومية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وطمأن باشاغا الوفد بأن الوزارة مصممة على بسط الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا: باشاغا يبحث دعم مركز شرطة الجميل

ويأتي الاجتماع ضمن عدة لقاءات عقدها باشاغا مع وفود من مدن الساحل الغربي، للإطلاع على الأوضاع الأمنية فيها، بعد تمكن قوات حكومة الوفاق من السيطرة عليها في 13 أبريل الماضي.

وتشمل تلك المدن صبراتة إضافة إلى صرمان والجميل والعجيلات ومليتة وزلطن ورقدالين والعسة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)