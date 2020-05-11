باشاغا يطلع على الوضع الأمني في صبراتة

اجتماع باشاغا مع وفد من مدينة صبراتة، 11 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

اطلع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الوضع الأمني في صبراتة، خلال لقائه مدير أمن المدينة وعددًا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بها.

وتناول الوفد الوضع الخدمي في جميع القطاعات بالمدينة، وآخر المستجدات وسير الحياة اليومية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وطمأن باشاغا الوفد بأن الوزارة مصممة على بسط الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

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ويأتي الاجتماع ضمن عدة لقاءات عقدها باشاغا مع وفود من مدن الساحل الغربي، للإطلاع على الأوضاع الأمنية فيها، بعد تمكن قوات حكومة الوفاق من السيطرة عليها في 13 أبريل الماضي.

وتشمل تلك المدن صبراتة إضافة إلى صرمان والجميل والعجيلات ومليتة وزلطن ورقدالين والعسة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.