مصدر أمني: الإفراج عن البحارة التونسيين المحتجزين في الزاوية خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 03:20 مساء
سفن في ميناء الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مصدر أمني ليبي قبول الإفراج عن 25 بحارًا تونسيًّا محتجزين منذ أيام بمدينة الزاوية، خلال اليومين المقبلين دون دفع الغرامة المالية المعمول بها دوليًّا، وفق ما نقلت قناة «نسمة» التونسية الأحد.

وحسب مصدر أمني رفيع المستوى بمدينة الزاوية فإن قضية البحارة التونسيين المحتجزين ستنتهي دون دفع أي غرامة مالية عند احتجاز بحار، وهو بصدد الصيد غير القانوني بين الدول.

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ورجح المصدر وصول البحارة إلى تونس عشية يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن جميع البحارة تحت رعاية وحماية جهاز حرس خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، مبينًا أن عملية الإفراج ستتم بحضور كل من القنصل العام التونسي بليبيا والمجلس البلدي بالزاوية.

وأفادت تقارير خفر السواحل الليبي بأن سبب توقيف المركبين اللذين كان على متنهما البحارة هو اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية.

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