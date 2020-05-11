سفن محملة ببضائع غذائية تصل إلى ميناء طرابلس خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 01:55 مساء
ميناء طرابلس البحري، (أرشيفية: الإنترنت)

يستعد ميناء طرابلس البحري لاستقبال سفن تجارية محملة بسلع غذائية مختلفة والسكر والموز خلال اليومين المقبلين.

وقالت الشركة الليبية للموانئ إن السفينة الأولى التي ستدخل رصيف الميناء هي «فيوجيه» التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس، ومحملة بـ 2840 طنًّا من الموز، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الإثنين.

وستدخل بعدها سفينة نقل الحاويات «كونمار فيجورد» التابعة للوكيل الملاحي شركة «فن للشحن»، محملة بـ39 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وتصل السفينة «بيوي» التابعة للوكيل الملاحي شركة «ربان» العالمية للتوكيلات الملاحية إلى الميناء، وعلى متنها أكثر من 17 ألف طن من السكر.

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