«الليبية للاستثمار» تعرض قوائمها المالية على المراجعين الدوليين في النصف الثاني من 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 01:00 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الإثنين، مضاعفة الجهود للانتهاء من القوائم المالية المتراكمة منذ 10 سنوات وعرضها على المراجعين الدوليين للمصادقة عليها خلال النصف الثاني من العام 2020

وأشارت، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تكثيف الجهود لتقييم أصول المؤسسة شركاتها التابعة وفق قيمتها السوقية، وإنجاز بنائها التقني والاستثماري.

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ونوه البيان إلى استكمال خطة إعداد واعتماد الأنظمة والهياكل مثل الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة، وميثاق مجلس الإدارة، ومدونة قواعد سلوك المجلس، ومدونة قواعد سلوك موظفي المؤسسة، وميثاق لجنة التعيينات والمكافآت، وميثاق لجنة المراجعة والمخاطر.

وفي منتصف أبريل الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، إعداد خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية لاستثمارات المؤسسة، بمساندة خبراء ومستشارين دوليين، تركز على قطاعات «المال والعقارات والفنادق والنفط»، بهدف ضمان استمرارية متابعة هذه الاستثمارات، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.

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