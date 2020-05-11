قنونو: استهداف 3 سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين في قاعدة الوطية

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ ست ضربات جوية داخل قاعدة الوطية الجوية اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن القصف استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات القياد العامة، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان قنونو أعلن أمس الأحد، توجيه سلاح الجو ثلاث ضربات جوية على القاعدة ومحيطها ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وسقوط عشرة عناصر من قوات القيادة العامة بين قتيل ومصاب.