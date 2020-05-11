بالصور.. صيانة محول كهربائي بمحطة الضمان في الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 12:06 مساء
أعمال صيانة محول كهربائي في محطة الضمان بالهضبة، جنوب العاصمة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، صيانة محول كهربائي في محطة الضمان بالهضبة، جنوب العاصمة طرابلس. 

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن فرقة المحولات بدائرة شرق طرابلس التابعة لإدارة الجهد المتوسط طرابلس أنهت أعمال الصيانة ليل أمس بعد عمل متواصل استمر على مدى خمسة أيام ونوهت الشركة إلى الجهود المضنية التي يبذلها العاملون، ومواصلتهم الليل بالنهار، مع الظروف الصعبة وقلة الإمكانات. 

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على صعيد آخر، بحث المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي مع عميد بلدية الماية خالد الدعاس المشاكل التي تواجه البلدية، حيث أبدى عميد بلدية الماية ارتياحه لوضع الشبكة الكهربائية، وطالب باستكمال مشروعات الإنارة في البلدية، وحث المدير التنفيذي الشركة المنفذة المشروع على استكمال الأعمال المطلوبة.

أعمال صيانة محول كهربائي في محطة الضمان بالهضبة، جنوب العاصمة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال صيانة محول كهربائي في محطة الضمان بالهضبة، جنوب العاصمة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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