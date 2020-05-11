أحوال الطقس اليوم: ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 11:45 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، اعتدال الأجواء على الساحل من رأس اجدير حتى طرابلس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة بالسحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة على الساحل من زوارة إلى طرابلس بين 23 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و41 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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