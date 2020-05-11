قنونو: استهداف قاعدة الوطية بـ3 ضربات جوية

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ ثلاث ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها أمس الأحد.

وأشار قنونو إلى أن القصف أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط عشرة عناصر من قوات القيادة العام بين قتيل ومصاب، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت العملية أعلنت تدمير المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ «غراد» في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة، حسب بيان اليوم الإثنين.