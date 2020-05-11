تشديدات أمنية في بنغازي على إلزام المحال التجارية بساعات الحظر واستثناء الصيدليات

أصدر رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز «تعليماته المشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي بإغلاق كافة المحال التجارية المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا لمكافحة الوباء في البلاد».
وشدد عبد العزيز الذي يتولى رئاسة الغرفة الأمنية المشتركة، على ضرورة «تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخضار واللحوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك».
استثناء الصيدليات
ومن تلك الإجراءات: «تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها، وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء، والتشديد على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي، واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة».
ونبه مدير أمن بنغازي إلى ضرورة توجيه تلك التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.
ووفق منشور صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك»، فإن ذلك يأتي «بناءً على التعليمات المشددة الصادرة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رئيس اللجنة العليـا لِمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد».