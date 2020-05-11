تشديدات أمنية في بنغازي على إلزام المحال التجارية بساعات الحظر واستثناء الصيدليات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 12:44 صباحا
مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز (صفحة المديرية على فيسبوك)

أصدر رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز «تعليماته المشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي بإغلاق كافة المحال التجارية المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا لمكافحة الوباء في البلاد».

وشدد عبد العزيز الذي يتولى رئاسة الغرفة الأمنية المشتركة، على ضرورة «تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخضار واللحوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك».

استثناء الصيدليات
ومن تلك الإجراءات: «تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها، وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء، والتشديد على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي، واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة».

ونبه مدير أمن بنغازي إلى ضرورة توجيه تلك التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.

ووفق منشور صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك»، فإن ذلك يأتي «بناءً على التعليمات المشددة الصادرة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رئيس اللجنة العليـا لِمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد».

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