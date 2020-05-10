«الصحة العالمية»: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر والوضع الصحي للحالات المصابة بكورونا جيد

شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، رمضان عصمان، أمس السبت، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر فيما يخص فيروس كورونا المستجد، رغم أن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جداً،

وتابع في تصريح نقلته ‏إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏، أن كل الحالات التي كانت في الإيواء خرجت ما عدا الحالة الأخيرة التي سجلت منذ يومين.

تعرف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا

وأضاف عصمان، أن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مشيراً إلى أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى، وتعافت بشكل كامل.

وفي رده على التساؤلات حول احتمالية إصابة الحالات التي شفيت بالوباء من جديد، قال عصمان إن الدراسات التي أجريت أثبتت وجود بقايا من الوباء في الأشخاص المصابين من قبل بعد شفائهم، لكن ليس هناك دليل قاطع بعودة المرض، مبيناً أن تقارير الصحة العالمية لم تثبت ذلك، بل أوضحت أن هناك مناعة للأشخاص الذين أصيبوا من قبل تحميهم من الإصابة في المستقبل.

وأكد عصمان أن الوضع في البلاد حاليا مستقر ومطمئن، ولكن البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر، فالحالات عددها قليل، وأحيانا تكون النتائج لعدة أيام سلبية، ولكن الخوف من أن يكون هناك حالات غير مرئية بالمجتمع، نتيجة لطبيعة الوباء ذاته، خاصة أن هناك نسبة تقدر بـ55 % من الحالات تكون دون أعراض، ولا يشعر صاحبها بوجودها رغم أنه مصاب، وهذه من الحالات التي من الصعوبة اكتشافها بالكشف العادي والروتيني، مفيداً بأن هذه الحالات قدرتها على نشر المرض أقل من الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض، مطالبا المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا يؤدي بنا عدم التزامهم إلى انفجار وبائي.