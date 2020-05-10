تعرف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 09:30 مساء
شعار وزارة الصحة في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا، وصول عدد العينات التي تم سحبها من المواطنين لاختبار إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه، إلى 2812 عينة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وصل إجمالي الحالات المصابة في ليبيا إلى 64 حالة، توفى منهم 3 حالات.

فيما بلغ عدد المتعافين حتى الآن إلى 24 حالة، وتبقى الحالات النشطة 37 فقط.

«مكافحة الأمراض» يعلن سلبية نتائج 77 عينة لفحوص فيروس «كورونا»

وبحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق من اليوم، فقد تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع الأحد 77 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

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