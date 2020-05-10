المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها يتسلم جهاز PCR

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 10 مايو 2020, 08:57 مساء
مسؤول المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوقع على استلام الجهاز من إدارة الخدمات الصحية بسبها. (تصوير:رمضان كرنفودة)

سلمت إدارة الخدمات الصحية ببلدية سبها، اليوم الأحد، جهاز PCR إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة، لدعم المركز في عمليات فحص العينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بسبها الدكتور عادل عويدات لـ«بوابة الوسط» إن الجهاز مقدم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ضمن عدة مستلزمات ومعدات طبية قدمتها الوزارة للإدارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجهاز متطور ويمكن تحليل قرابة 96 عينة في زمن قياسي قصير».

وتوقع مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، عادل النمار، أن يسهم الجهاز الجديد في اكتشاف أية حالة مصابة بفيروس كورونا، وتخفيف المعاناة في فحص العنايات التي كانت ترسل إلى طرابلس لتحليلها.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني قدمت خلال الفترة الماضية تجهيزات طبية إلى بلديات الجنوب اشتملت على معدات وأجهزة ومستلزمات طبية وسيارات من أجل مساعدة بلديات المنطقة على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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