المجلس البلدي يسلم معدات مقر العزل الصحي لإدارة مستشفى غات العام

المجلس البلدي يسلم معدات مقر العزل الصحي لإدارة مستشفى غات العام. 10 مايو 2020. (المجلس البلدي غات)

سلم المجلس البلدي غات، معدات العزل الصحي الخاصة بموقع العزل بالبلدية لإدارة مستشفى غات العام، والتي شملت أقنعة واقية وأسرة طبية وأجهزة تنفس صناعي ومعقمات والمستهلكات اليومية الخاصة بموقع العزل.

وبحسب بيان للمجلس البلدي اليوم، جاء ذلك بحضور عميد بلدية غات قوماني محمد صالح، ووكيل ديوان المجلس البلدي جمعة أحمد السنوسي ومدير مستشفى غات العام حامد محمد علي

كما سلم عميد بلدية غات سيارة إسعاف مجهزة سيتم تخصيصها للطاقم الطبي العامل في البلدية لتفعيل خدمة طبيبك لبيتك، وأيضا تم تسليم جهازي هاتف نقال سيتم تسليمها لفرق الرصد والتتبع لحالات فايروس كورونا المستجد.